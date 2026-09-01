Journées européennes du patrimoine – Redon – Visite de l’ancien couvent des Ursulines 6 Rue de Vannes Redon
samedi 19 septembre 2026 · 6 Rue de Vannes · Redon
Informations pratiques
Redon
Journées européennes du patrimoine – Redon – Visite de l’ancien couvent des Ursulines
6 Rue de Vannes 6 Rue de Vannes (Entrée du Lycée) Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée de l’ancien couvent des Ursulines (actuelle école/lycée Notre Dame) dans le cadre des Journées du Patrimoine. Vous pourrez découvrir certains lieux chargés d’histoire – et habituellement fermés – tels que les parloirs, les greniers, les dortoirs, le cloître, la cour de la Sainte Famille, les chapelles, le théâtre, la charpente du bâtiment principal… Quelques dates clés, informations et anecdotes seront également livrées. .
6 Rue de Vannes 6 Rue de Vannes (Entrée du Lycée) Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 39 12 25
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine – Redon – Visite de l’ancien couvent des Ursulines Redon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE REDON
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