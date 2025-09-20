Journées Européennes du patrimoine Rencontre avec Barbara Kairos & atelier de sérigraphie minérale FRAC Poitou-Charentes site d’Angoulême Angoulême

Journées Européennes du patrimoine Rencontre avec Barbara Kairos & atelier de sérigraphie minérale

FRAC Poitou-Charentes site d'Angoulême 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Plongez les main dans la terre et l’eau rouge dormante des rivières !

FRAC Poitou-Charentes site d'Angoulême 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Plunge your hands into the earth and the still red water of the rivers!

German :

Tauchen Sie Ihre Hände in die Erde und das schlafende rote Wasser der Flüsse!

Italiano :

Immergete le mani nella terra e nell’acqua rossa dei fiumi!

Espanol :

Sumerge las manos en la tierra y en las aguas rojas y tranquilas de los ríos

