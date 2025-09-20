Journées Européennes du patrimoine Rencontre avec Barbara Kairos & atelier de sérigraphie minérale FRAC Poitou-Charentes site d’Angoulême Angoulême
Journées Européennes du patrimoine Rencontre avec Barbara Kairos & atelier de sérigraphie minérale FRAC Poitou-Charentes site d'Angoulême Angoulême samedi 20 septembre 2025.
FRAC Poitou-Charentes site d’Angoulême 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Plongez les main dans la terre et l’eau rouge dormante des rivières !
FRAC Poitou-Charentes site d’Angoulême 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
English :
Plunge your hands into the earth and the still red water of the rivers!
German :
Tauchen Sie Ihre Hände in die Erde und das schlafende rote Wasser der Flüsse!
Italiano :
Immergete le mani nella terra e nell’acqua rossa dei fiumi!
Espanol :
Sumerge las manos en la tierra y en las aguas rojas y tranquilas de los ríos
L’événement Journées Européennes du patrimoine Rencontre avec Barbara Kairos & atelier de sérigraphie minérale Angoulême a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême