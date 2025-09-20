Journées européennes du patrimoine rencontre & dédicace avec Gérard Lindeperg Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Journées européennes du patrimoine rencontre & dédicace avec Gérard Lindeperg

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Rencontre suivie d’une dédicace avec l’écrivain Gérard Lindeperg autour de son livre « Avec mon Enfance », qui évoque son enfance dans le Creusot d’après-guerre. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

