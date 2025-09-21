Journées Européennes du Patrimoine repas occitan Beaulieu-sur-Dordogne
rue Saint Roch Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Repas traditionnel occitan , animation chants par Aqui l’Oc, suivi de danse trad avec les Echos Limousins .
rue Saint Roch Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 11 31
