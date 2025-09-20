Journées européennes du patrimoine: représentation du Prélude de PAN de Jean Giono Saou

Auberge des Dauphins Saou Drôme

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

L’Auberge des Dauphins programme le spectacle Prélude de Pan texte de Jean Giono. Un moment de fête où le sauvage côtoie le merveilleux, où Giono exalte le pouvoir des mots et libère avec eux la puissance du monde sauvage. Sur résa, places limitées.

Auberge des Dauphins Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25

English :

L’Auberge des Dauphins presents Prélude de Pan? by Jean Giono. A festive moment where the wild meets the wonderful, where Giono exalts the power of words and, with them, unleashes the power of the wild world. Places limited.

German :

Die Auberge des Dauphins programmiert das Schauspiel Prélude de Pan ? Text von Jean Giono. Ein festlicher Moment, in dem das Wilde auf das Wunderbare trifft, in dem Giono die Macht der Worte preist und mit ihnen die Kraft der Wildnis entfesselt. Nur mit Reservierung, begrenzte Plätze.

Italiano :

L’Auberge des Dauphins mette in scena lo spettacolo Prélude de Pan su testo di Jean Giono. Un’occasione di festa in cui il selvaggio incontra il meraviglioso, in cui Giono esalta il potere delle parole e, con esse, scatena la forza del mondo selvaggio. I posti sono limitati.

Espanol :

El Auberge des Dauphins pone en escena el espectáculo Prélude de Pan ? un texto de Jean Giono. Una ocasión festiva donde lo salvaje se encuentra con lo maravilloso, donde Giono exalta el poder de las palabras y, con ellas, desata el poder del mundo salvaje. Plazas limitadas.

