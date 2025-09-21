Journées européennes du patrimoine Retour à l’école d’autrefois Les Brouzils
Journées européennes du patrimoine Retour à l’école d’autrefois Les Brouzils dimanche 21 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Retour à l’école d’autrefois
Salle « Du Prieuré » Les Brouzils Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-21
.
Salle « Du Prieuré » Les Brouzils 85260 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 06 23 82
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine Retour à l’école d’autrefois Les Brouzils a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts