[Journées Européennes du Patrimoine] Rétro musée de Pompiers Rosalie Rétro musée de Pompiers Rosalie Dives-sur-Mer

Rétro musée de Pompiers Rosalie 118 boulevard Maurice Thorez Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Venez découvrir librement ce petit musée où vous y trouverez du matériel pour les pompiers et une rosalie.

Rétro musée de Pompiers Rosalie 118 boulevard Maurice Thorez Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 82 53 81 74

English : [Journées Européennes du Patrimoine] Rétro musée de Pompiers Rosalie

Come and discover this small museum where you’ll find firefighting equipment and a rosalie.

German : [Journées Européennes du Patrimoine] Rétro musée de Pompiers Rosalie

Kommen Sie und entdecken Sie dieses kleine Museum frei, in dem Sie Feuerwehrmaterial und eine Rosalie finden.

Italiano :

Venite a scoprire questo piccolo museo dove troverete attrezzature antincendio e una rosalia.

Espanol :

Venga a explorar este pequeño museo donde encontrará equipos de extinción de incendios y una rosaleda.

