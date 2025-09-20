Journées Européennes du patrimoine Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses

Journées Européennes du patrimoine Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du patrimoine

Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

– Exposition sur Pierre Dange, un personnage singulier de Rogny-les-Sept-Ecluses, et son palais.

– Archives de la mairie cadastre, … .

Rue Léon Jaupitre Espace culturel Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 51 78 rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr

