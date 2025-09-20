Journées Européennes du Patrimoine Rom Rom
Journées Européennes du Patrimoine Rom Rom samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Rom
1 place de l’église Rom Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Musée de Rauranum
1, place de l’Église
Rens. 05 49 27 26 98
www.facebook.com/rauranum
Samedi 20 et dimanche 21 14h-18h
Musée du site gallo-romain de Rauranum, ville antique située sur la voie impériale reliant Poitiers à Saintes. Découverte de la vie des habitants et artisans qui y vivaient, à travers les derniers vestiges mis au jour, et à l’aide de dessins présents
dans les vitrines.
GRATUIT
Samedi 20 15h
2000 ans d’histoire 2000 ans de Romains !
A Rom, il y a des Romains. Et ça fait 2000 ans qu’il y a des Romains ! De l’antique ville gallo-romaine de Rauranum, aux tombes de guerre du second conflit mondial 39-45, découvrez les 2000 ans d’histoire de cette commune, où tous les chemins mènent, paraît-il ! Déambulation dans le bourg de Rom (1,5km).
50 personnes maximum.
Réservation conseillée
GRATUIT .
1 place de l’église Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98
