Journées Européennes du Patrimoine Rom Rom

Journées Européennes du Patrimoine Rom

1 place de l’église Rom Deux-Sèvres

Musée de Rauranum

1, place de l’Église

Rens. 05 49 27 26 98

www.facebook.com/rauranum

Samedi 20 et dimanche 21 14h-18h

Musée du site gallo-romain de Rauranum, ville antique située sur la voie impériale reliant Poitiers à Saintes. Découverte de la vie des habitants et artisans qui y vivaient, à travers les derniers vestiges mis au jour, et à l’aide de dessins présents

dans les vitrines.

GRATUIT

Samedi 20 15h

2000 ans d’histoire 2000 ans de Romains !

A Rom, il y a des Romains. Et ça fait 2000 ans qu’il y a des Romains ! De l’antique ville gallo-romaine de Rauranum, aux tombes de guerre du second conflit mondial 39-45, découvrez les 2000 ans d’histoire de cette commune, où tous les chemins mènent, paraît-il ! Déambulation dans le bourg de Rom (1,5km).

50 personnes maximum.

Réservation conseillée

GRATUIT .

1 place de l’église Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98

