Journées Européennes du Patrimoine – Rom Rom
samedi 19 septembre 2026 · Rom
Informations pratiques
Rom
Journées Européennes du Patrimoine – Rom
1 Place de l’Eglise Rom Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Musée de Rauranum
1, place de l’Église
05 49 27 26 98
www.facebook.com/rauranum
Samedi 19 et dimanche 20 : 14h-18h
Musée du site gallo-romain de Rauranum, ville antique située sur la voie impériale reliant Poitiers à Saintes. Découverte de la vie des habitants et artisans qui y vivaient, à travers les derniers vestiges mis au jour, et à l’aide de dessins présents dans les vitrines.
GRATUIT
Samedi 19 : 15h
2000 ans d’histoire – 2000 ans de Romains !
A Rom, il y a des Romains. Et ça fait 2000 ans qu’il y a des Romains ! De l’antique ville gallo-romaine de Rauranum, aux tombes de guerre du second conflit mondial 39-45, découvrez les 2000 ans d’histoire de cette commune, où tous les chemins mènent, paraît-il ! Déambulation dans le bourg de Rom (1,5 km). 50 personnes
maximum. Réservation conseillée
GRATUIT .
1 Place de l’Eglise Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Rom
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Rom Rom a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Pays Mellois