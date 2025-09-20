Journées Européennes du Patrimoine Musée Départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Journées Européennes du Patrimoine Musée Départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Musée Départemental du Compagnonnage 98, rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine » Derrière chaque façade une histoire à explorer. »

Au programme

Exposition temporaire Métamorphoses du bois de Thierry Coraichon, avec la participation du sculpteur Marc Averly (et découverte de sa xylothèque interactive avec de 200 espèces de bois).

Exposition permanente visites flash de 30 mn avec Elisa, médiatrice du musée (places limitées, sans réservation). Samedi et dimanche départs des visites à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30).

Démonstrations de savoir-faire: rencontre avec les compagnons de la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment de Lyon. Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Démonstration des techniques d’assemblage découvrez en direct les gestes précis d’un compagnon à l’œuvre (Choix du bois, traçage, assemblage traditionnel…). Samedi de 14h-18h.

Animation « Treebulations » avec Marc Averly. Présentation d’échantillons de bois issus d’une collection de plus de 1000 espèces. Dimanche de 10h à 18h.

Atelier maquettes à partir de 12 ans assemblage de maquettes conçues par les étudiants d’Arts et Métiers de Cluny. Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Atelier ma façade rêvée à partir de 6 ans création de façades inspirées de grands architectes (Le Corbusier, Antoni Gaudi, Zaha Hadid…). Samedi et dimanche de 10h à 18h. .

Musée Départemental du Compagnonnage 98, rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

English : Journées Européennes du Patrimoine

German : Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2025-08-26 par Musée départemental du Compagnonnage