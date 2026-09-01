Journées Européennes du Patrimoine Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins
samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental du Compagnonnage · Romanèche-Thorins
Informations pratiques
Romanèche-Thorins
Journées Européennes du Patrimoine
Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine
Visite de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire Relever Notre Dame regards / gestes / savoirs Actes II
Samedi et dimanche 10h 18h
Visite flash de l’exposition permanente
Samedi et dimanche départs de visite 10h30, 11h30, 14h30,
15h30, 16h30, 17h30
Durée 30 minutes | places limitées
Démonstration de savoir-faire
Samedi et dimanche 14h -18h
Rencontrez les compagnons de la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment de Lyon et échangez avec eux.
Atelier fresque éphémère les monuments
Samedi et dimanche 10h 18h
Tout public
Démonstration réalisation d’un vitrail au plomb avec Catherine Thivent
Dimanche 14h 18h
En écho à l’exposition temporaire et aux métiers qui ont participé à la rénovation de la cathédrale, la vitrailliste Catherine Thivent dévoile les différentes étapes de fabrication d’un vitrail au plomb.
Animation cordage découverte de la fabrication de cordages avec Daniel Mathieu
Dimanche 10h 12h30 et 13h30 17h30
A partir de 9 ans
Vêtu d’un costume médiéval, Daniel Mathieu, du collectif de la Pierre de Saint-Martin vous initie à un savoir-faire ancestral inspiré du XIIIe siècle.
En petits groupes, participez à la fabrication de cordes. Une expérience ludique et immersive. .
Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-08-31 par Musée départemental du Compagnonnage