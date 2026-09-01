Journées Européennes du Patrimoine Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Informations pratiques

Romanèche-Thorins

Journées Européennes du Patrimoine

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine

Visite de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire Relever Notre Dame regards / gestes / savoirs Actes II

Samedi et dimanche 10h 18h

Visite flash de l’exposition permanente

Samedi et dimanche départs de visite 10h30, 11h30, 14h30,

15h30, 16h30, 17h30

Durée 30 minutes | places limitées

Démonstration de savoir-faire

Samedi et dimanche 14h -18h

Rencontrez les compagnons de la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment de Lyon et échangez avec eux.

Atelier fresque éphémère les monuments

Samedi et dimanche 10h 18h

Tout public

Démonstration réalisation d’un vitrail au plomb avec Catherine Thivent

Dimanche 14h 18h

En écho à l’exposition temporaire et aux métiers qui ont participé à la rénovation de la cathédrale, la vitrailliste Catherine Thivent dévoile les différentes étapes de fabrication d’un vitrail au plomb.

Animation cordage découverte de la fabrication de cordages avec Daniel Mathieu

Dimanche 10h 12h30 et 13h30 17h30

A partir de 9 ans

Vêtu d’un costume médiéval, Daniel Mathieu, du collectif de la Pierre de Saint-Martin vous initie à un savoir-faire ancestral inspiré du XIIIe siècle.

En petits groupes, participez à la fabrication de cordes. Une expérience ludique et immersive. .

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-08-31 par Musée départemental du Compagnonnage