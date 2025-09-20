Journées Européennes du Patrimoine Collégiale St Barnard, Tour Jacquemart, Musée de la Chaussure… Romans-sur-Isère

Journées Européennes du Patrimoine Collégiale St Barnard, Tour Jacquemart, Musée de la Chaussure… Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Collégiale St Barnard, Tour Jacquemart, Musée de la Chaussure… Centre ville de Romans Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Pour sa 42e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 et auront pour thème le patrimoine architectural .

.

Collégiale St Barnard, Tour Jacquemart, Musée de la Chaussure… Centre ville de Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

English :

For its 42nd edition, the European Heritage Days will be held on Friday September 19, Saturday September 20 and Sunday September 21, 2025, with the theme of « architectural heritage ».

German :

Die 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals findet am Freitag, den 19., Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 statt und hat das « architektonische Erbe » zum Thema.

Italiano :

Per la sua 42ª edizione, le Giornate europee del patrimonio si terranno venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, con il tema del « patrimonio architettonico ».

Espanol :

En su 42ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebrarán el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025, con el tema del « patrimonio arquitectónico ».

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-07 par Valence Romans Tourisme