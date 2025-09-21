Journées Européennes du Patrimoine Ruines Château de Peyroux Liginiac

Rue du Château de Peyroux Liginiac Corrèze

Début : 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir lors d’une visite libre, les ruines du château de de Peyroux à Liginiac .

Rue du Château de Peyroux Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 07 41

