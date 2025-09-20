Journées Européennes du Patrimoine Saboterie Dalègre Saint-Exupéry-les-Roches

Journées Européennes du Patrimoine Saboterie Dalègre Saint-Exupéry-les-Roches samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Saboterie Dalègre

Rue Antoine de Saint-Exupéry Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Pays d’Art et d’Hitsoire vous invite à venir découvrir l’histoire de la saboterie Dalègre. En partenariat avec Haute-Corrèze Communauté

2 visites guidées à 10h et à 14h .

Rue Antoine de Saint-Exupéry Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Saboterie Dalègre

German : Journées Européennes du Patrimoine Saboterie Dalègre

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Saboterie Dalègre

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saboterie Dalègre Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze