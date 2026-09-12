Journées européennes du patrimoine Sacrée architecture ! Place Saint-Aubin Guérande

Informations pratiques

Guérande

Journées européennes du patrimoine Sacrée architecture !

Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:15:00

fin : 2026-09-19 17:15:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la collégiale Saint-Aubin ouvre ses portes pour permettre au public de découvrir son histoire et son architecture.

Situé au cœur de la cité, le monument historique fait actuellement l’objet d’une restauration. Cette visite guidée générale permet de revenir sur son histoire et de mieux comprendre l’évolution du monument. .

Place Saint-Aubin Collégiale Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Sacrée architecture ! Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44