Journées européennes du patrimoine Saint-Agathon

Journées européennes du patrimoine Saint-Agathon vendredi 19 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Rue des Écoles Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-19

Fontaines, lavoirs, routoirs… l’eau de Saint-Agathon randonnée, ateliers, repas, exposition, spectacle, visites libres .

Rue des Écoles Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 72 53

L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Agathon a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol