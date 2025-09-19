Journées européennes du patrimoine Saint-Agathon
Journées européennes du patrimoine Saint-Agathon vendredi 19 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Rue des Écoles Saint-Agathon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-19
Fontaines, lavoirs, routoirs… l’eau de Saint-Agathon randonnée, ateliers, repas, exposition, spectacle, visites libres .
Rue des Écoles Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 72 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Agathon a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol