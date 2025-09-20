Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Hôtel de ville Saint-Calais

Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Saint-Calais, samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Samedi 20 septembre

-10h-12h et 14h-18h Visite du Musée-Bibliothèque et du Fonds Ancien

-10h30 Atelier ludique “Le tour du monde des animaux” dès 6 ans

Dimanche 21 septembre

– 10h-12h et 14h-18h Visite du Musée-Bibliothèque et du Fonds Ancien

– 16h Spectacle “L’impondérable” par la compagnie Punto y Trazo

Tout le week-end Exposition par l’association Terres & Feu

Tout public animations gratuites accessible aux PMR .

Place de l’Hôtel de ville Centre Culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03

English :

European Heritage Days 2025 in Saint-Calais, Saturday September 20 and Sunday September 21.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025 in Saint-Calais, Samstag, 20. und Sonntag, 21. September.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025 a Saint-Calais, sabato 20 e domenica 21 settembre.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025 en Saint-Calais, sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

