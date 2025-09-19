Journées européennes du patrimoine Mairie Saint-Caprais-de-Bordeaux

Mairie 4 Avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Cette année encore, Saint-Caprais de Bordeaux participe aux Journées du patrimoine. Les 19, 20 et 21 septembre, plusieurs rendez-vous vous sont proposés. Un programme varié dans lequel vous trouverez certainement chaussures à vos pieds. Vendredi 19 exposition des archives municipales de 15 h à 20 h, Salle JP Corjial. Venez découvrir les petits trésors, mémoire de Saint-Caprais de Bordeaux. Samedi 20 visite guidée de l’église à 15 h. Dimanche 21 marche de 9 km à travers le patrimoine naturel. Rendez-vous à 8 h 45 au Domaine de Loustallaut pour un départ à 9 h. Le week-end se terminera par un concert lyrique à l’église à 16 h. N’hésitez pas à venir partager ces rencontres où le patrimoine communal est mis en valeur. .

Mairie 4 Avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 00 mairie@saintcapraisdebordeaux.fr

