Journées Européennes du Patrimoine Saint-Coutant Saint-Coutant

Journées Européennes du Patrimoine Saint-Coutant Saint-Coutant samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Saint-Coutant

6 Rue de l’Église Saint-Coutant Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Eglise Saint-Gilles

6 rue de l’Eglise

mairie-stcoutant@paysmellois.org

Ouverture 7j/7

Samedi 20 et dimanche 21 toute la journée

Profitez de visites libres des extérieurs et de l’intérieur de l’église pour admirer ses vitraux contemporains, créés en 2024. Œuvre de l’Atelier Vitrail Saint-Joseph (Ruffec).

GRATUIT .

6 Rue de l’Église Saint-Coutant 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie-stcoutant@paysmellois.org

English : Journées Européennes du Patrimoine Saint-Coutant

German : Journées Européennes du Patrimoine Saint-Coutant

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Saint-Coutant

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Coutant Saint-Coutant a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pays Mellois