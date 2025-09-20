JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Geniès-de-Fontedit

Exposition sur la « construction de l’ancienne école » les 17 de 9h30-12h/14h30-18h, 18, et 20 septembre 9h30-12h à la bibliothèque « La fontaine aux livres ».

20 et 21 septembre de 9h30 à 11h: Visites guidées Colline de la Gineste et Moulin par l’adjoint à la Communication. Départ de la cave coopérative.

21 septembre 2 Visites de l’Ancienne école par le Maire à 10h et à 11h. Rdv devant l’école.

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

Exhibition on the « construction of the old school » on September 17, 9:30am-12pm/14:30pm-6pm, September 18, and 20, 9:30am-12pm at the library « La fontaine aux livres ».

september 20 and 21 from 9.30am to 11am: Guided tours of Colline de la Gineste and Moulin by the Deputy Communication Officer. Departure from the Cave Coopérative.

september 21: 2 tours of the old school by the Mayor from 9am to 1

German :

Ausstellung über den « Bau der alten Schule » am 17. September von 9.30-12 Uhr/14.30-18 Uhr, 18. und 20. September von 9.30-12 Uhr in der Bibliothek « La fontaine aux livres ».

20. und 21. September von 9:30 bis 11:00 Uhr: Führungen durch den Colline de la Gineste und die Mühle durch den stellvertretenden Kommunikationsbeauftragten. Start an der Genossenschaftskellerei.

21. September: 2 Besichtigung

Italiano :

Mostra sulla « costruzione della vecchia scuola » il 17, ore 9.30-12.00/14.30-18.00, 18 e 20 settembre ore 9.30-12.00 presso la biblioteca « La fontaine aux livres ».

20 e 21 settembre dalle 9.30 alle 11: visite guidate alla Colline de la Gineste e al Moulin a cura del vicedirettore della comunicazione. Partenza dalla Cave Coopérative.

21 settembre: 2 visite guidate alla vecchia scuola a cura del Sindaco alle 10.00 e alle 11.00. Punto d’incontro davanti alla scuola.

Espanol :

Exposición sobre la « construcción de la antigua escuela » el 17 de 9.30 a 12.00 h. y de 14.30 a 18.00 h. 18 y 20 de septiembre de 9.30 a 12.00 h. en la biblioteca « La fontaine aux livres ».

20 y 21 de septiembre de 9.30 a 11.00 h: Visitas guiadas a la Colline de la Gineste y al Moulin por el Director Adjunto de Comunicación. Salida de la Cave Coopérative.

21 de septiembre: 2 visitas guiadas a la a

