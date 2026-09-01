Informations pratiques

Saint-Hilaire-le-Châtel

Journées Européennes du Patrimoine Saint-Hilaire-le-Châtel

Église Saint-Hilaire Saint-Hilaire-le-Châtel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Hilaire-le-Châtel organise les Journées Européennes du Patrimoine sur sa commune. Au programme

Bicentenaire de la création de la photographie. Stanislas Ratel, sa vie et sa contribution à la création de l’art photographique. Exposition de ses daguerréotypes.

– Exposition d’appareils photographiques 19/20ème siècles

– Conférence sur l’origine et l’évolution de la photographie

– Exposition photographique collective Yannis Bonhomme, Adèle Lamiroté, Delphine Russeau.

– Visite de l’église tableaux des 50 lieux-dits de Saint-Hilaire-le-Châtel. .

Église Saint-Hilaire Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 01 13

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English : Journées Européennes du Patrimoine Saint-Hilaire-le-Châtel

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Hilaire-le-Châtel Saint-Hilaire-le-Châtel a été mis à jour le 2026-08-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE