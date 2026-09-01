Journées Européennes du Patrimoine Saint-Hilaire-le-Châtel Saint-Hilaire-le-Châtel
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Hilaire-le-Châtel
Informations pratiques
Saint-Hilaire-le-Châtel
Journées Européennes du Patrimoine Saint-Hilaire-le-Châtel
Église Saint-Hilaire Saint-Hilaire-le-Châtel Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Hilaire-le-Châtel organise les Journées Européennes du Patrimoine sur sa commune. Au programme
Bicentenaire de la création de la photographie. Stanislas Ratel, sa vie et sa contribution à la création de l’art photographique. Exposition de ses daguerréotypes.
– Exposition d’appareils photographiques 19/20ème siècles
– Conférence sur l’origine et l’évolution de la photographie
– Exposition photographique collective Yannis Bonhomme, Adèle Lamiroté, Delphine Russeau.
– Visite de l’église tableaux des 50 lieux-dits de Saint-Hilaire-le-Châtel. .
Église Saint-Hilaire Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 01 13
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English : Journées Européennes du Patrimoine Saint-Hilaire-le-Châtel
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Hilaire-le-Châtel Saint-Hilaire-le-Châtel a été mis à jour le 2026-08-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE