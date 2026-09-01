Journées européennes du patrimoine – Saint-Jacut-les-Pins – Dans les pas de Jeannette et son âne Valentin Moulin de la Vallée Saint-Jacut-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Jacut-les-Pins

Journées européennes du patrimoine – Saint-Jacut-les-Pins – Dans les pas de Jeannette et son âne Valentin

Moulin de la Vallée Lieu-dit La Vallée Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Nouvelle Histoire en promenade proposée par l’Association jacutaise Au Moulin Eon. En 1939, Jeannette accueille un ami venu de la capitale. Celui-ci souhaite écrire un livre sur la vie des personnages typiques de la vie rurale de sa commune natale. Aujourd’hui, il s’intéresse à cette femme, Drillau. Mémoire vivante d’une tradition rythmée par les saisons, Jeannette nous partage sa vie de femme, son histoire dans la grande Histoire, au pas de son âne. Du grain de blé enfoui en terre au pain à la croûte dorée qu’on partage entre compagnons… .

Moulin de la Vallée Lieu-dit La Vallée Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 56 77 33 64

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine – Saint-Jacut-les-Pins – Dans les pas de Jeannette et son âne Valentin Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE REDON