Chapelle St Thuriau Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Journée d’animations ouverte à tous !

Au programme 10h30 Concert de musique et chant classiques par l’association Alla Breve, entrecoupé d’une visite guidée de la chapelle avec un jeu pour les enfants pendant la visite.

12h30-14h30 Pique nique tiré du sac si le temps le permet, lecture d’un conte pendant le repas, jeux pour les enfants.

15h deuxième séance de concert et visite

17h fin de la journée .

Chapelle St Thuriau Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 7 68 81 64 93

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2025-08-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE