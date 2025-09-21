Journées Européennes du Patrimoine Saint-Lô

Journées Européennes du Patrimoine Saint-Lô dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

– visites des coulisses des archives

Départ toutes les 15 minutes environ, par groupes de 15 personnes,

Durée de la visite 45 minutes environ,

Premier départ à 14h, dernier départ à 17h.

– visite libre de l’exposition » Sû la Mé », photographies de Régis Colin. .

103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10 archives50@manche.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Lô a été mis à jour le 2025-09-09 par CD50 Culture