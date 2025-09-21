Journées Européennes du Patrimoine Saint-Lô
103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
– visites des coulisses des archives
Départ toutes les 15 minutes environ, par groupes de 15 personnes,
Durée de la visite 45 minutes environ,
Premier départ à 14h, dernier départ à 17h.
– visite libre de l’exposition » Sû la Mé », photographies de Régis Colin. .
103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10 archives50@manche.fr
