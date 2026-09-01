Journées Européennes du Patrimoine – Saint-Loup La Tour de Chappe Saint-Loup

Informations pratiques

Saint-Loup

Journées Européennes du Patrimoine – Saint-Loup

La Tour de Chappe 2333 Rte du Ham. de Bitoux Saint-Loup Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des JEP 2026, plongez dans l’histoire des télécommunications à la Tour de Chappe de Saint-Loup ! Découvrez le fonctionnement du premier télégraphe optique au monde lors d’une visite guidée exceptionnelle en Tarn-et-Garonne.

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La Tour de Chappe 2333 Rte du Ham. de Bitoux Saint-Loup 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 39 89 82 ot-auvillar@cc-deuxrives.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Saint-Loup

For the 2026 European Heritage Days, dive into the history of telecommunications at the Chappe Tower in Saint-Loup ! Discover how the world’s first optical telegraph worked during an exceptional guided tour in Tarn-et-Garonne.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Saint-Loup Saint-Loup a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Deux Rives