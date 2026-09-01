Journées Européennes du Patrimoine – Saint-Loup La Tour de Chappe Saint-Loup
samedi 19 septembre 2026 · La Tour de Chappe · Saint-Loup
Informations pratiques
Saint-Loup
Journées Européennes du Patrimoine – Saint-Loup
La Tour de Chappe 2333 Rte du Ham. de Bitoux Saint-Loup Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des JEP 2026, plongez dans l’histoire des télécommunications à la Tour de Chappe de Saint-Loup ! Découvrez le fonctionnement du premier télégraphe optique au monde lors d’une visite guidée exceptionnelle en Tarn-et-Garonne.
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La Tour de Chappe 2333 Rte du Ham. de Bitoux Saint-Loup 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 39 89 82 ot-auvillar@cc-deuxrives.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Saint-Loup
For the 2026 European Heritage Days, dive into the history of telecommunications at the Chappe Tower in Saint-Loup ! Discover how the world’s first optical telegraph worked during an exceptional guided tour in Tarn-et-Garonne.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Saint-Loup Saint-Loup a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Deux Rives
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