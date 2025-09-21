Journées européennes du Patrimoine Saint-Marcel

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la commune de Saint-Marcel vous propose une balade musicale dans le bourg, concert de musique médiévale dans l’église par l’Ensemble « Pastourel ». Toute la journée exposition sur le village de Saint-Marcel à l’auditoire de justice. brocante sur le parking Argentomagus et petit marché en centre bourg. .

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 15 07

English :

European Heritage Days at Saint-Marcel.

German :

Die Europäischen Tage des Kulturerbes in Saint-Marcel.

Italiano :

Le Giornate europee del patrimonio a Saint-Marcel.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio en Saint-Marcel.

