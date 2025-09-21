Journées européennes du Patrimoine Saint-Marcel
Journées européennes du Patrimoine Saint-Marcel dimanche 21 septembre 2025.
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la commune de Saint-Marcel vous propose une balade musicale dans le bourg, concert de musique médiévale dans l’église par l’Ensemble « Pastourel ». Toute la journée exposition sur le village de Saint-Marcel à l’auditoire de justice. brocante sur le parking Argentomagus et petit marché en centre bourg. .
Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 15 07
English :
European Heritage Days at Saint-Marcel.
German :
Die Europäischen Tage des Kulturerbes in Saint-Marcel.
Italiano :
Le Giornate europee del patrimonio a Saint-Marcel.
Espanol :
Las Jornadas Europeas del Patrimonio en Saint-Marcel.
