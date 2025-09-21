Journées Européennes du Patrimoine Centre Loisi Yonne Saint-Moré

Journées Européennes du Patrimoine Centre Loisi Yonne Saint-Moré dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Centre Loisi Yonne 9 Route de Montillot Saint-Moré Yonne

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

10h30-12h CONFERENCE “LA VIA AGRIPPA & LE CAMP DE CORA… DES CONSTRUCTIONS ANTIQUES QUI POSENT QUESTION”… et les perspectives révélées par le chantier de sauvegarde de ce mois d’août au Camp antique de Cora… Conférence suivie d’un pique-nique tiré du sac . Ouverture des portes à 10h15

14h-16h SORTIE DE CHANTIER VISITE COMMENTEE du camp militaire du IVè siècle, et évocation des perspectives révélées par le chantier de sauvegarde Rempart BFC d’août 2025 Participation libre Rdv sur le parking du camp de Cora à 14h Visite suivie d’une collation sur le site archéologique offerte par l’association CORA PATRIMOINE.

16h30-18h HISTOIRE, PAYSAGE ET BIODIVERSITE Au départ du Camp de Cora, embarquez avec nous pour une balade découverte de la vallée de la Cure, au riche patrimoine historique, géologique et naturel. Participation libre Rdv sur le parking du Camp de Cora à 16h30 .

Centre Loisi Yonne 9 Route de Montillot Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

