Journées Européennes du Patrimoine Saint-Ouën-des-Toits

Journées Européennes du Patrimoine Saint-Ouën-des-Toits samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Lieu-dit Les Poiriers Saint-Ouën-des-Toits Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Consacré à la Chouannerie et à la Révolution, le musée est installé dans la ferme familiale où vécut Jean Chouan. La demeure évoque la vie quotidienne de ces paysans modestes, faux-sauniers et contre-révolutionnaires. Le visiteur est plongé au cœur de cette période de l’histoire mayennaise.

La Closerie des Poiriers, demeure paysanne mayennaise typique du XVIIIème siècle, sera ouverte au public de 14h30 à 19h00, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Les visiteurs pourront découvrir la maison d’habitation regroupant sous le même toit, la salle commune, la chambre, l’étable et la maison de René COTTEREAU, frère de Jean CHOUAN. Dans la loge, transformée en musée, des panneaux retraçant l’histoire locale de cette époque développent de nombreuses explications et anecdotes. A l’extérieur, le puits, le four et la loge du sabotier fraîchement rénovée seront également à découvrir. Un film retraçant la vie de Jean COTTEREAU dit Jean CHOUAN -, sera projeté. Les bénévoles de l’association des Amis du Musée seront à la disposition des visiteurs pour les guider dans leur découverte du lieu. .

Lieu-dit Les Poiriers Saint-Ouën-des-Toits 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 73 31 musee.jeanchouan@laposte.net

English :

Dedicated to the Chouannerie and the Revolution, the museum is housed in the family farm where Jean Chouan lived. The house evokes the daily life of these modest peasants, false-farmers and counter-revolutionaries. Visitors are plunged into the heart of this period of Mayenne history.

German :

Das Museum ist der Chouannerie und der Revolution gewidmet und befindet sich auf dem Bauernhof der Familie, auf dem Jean Chouan lebte. Das Haus erinnert an das tägliche Leben dieser bescheidenen Bauern, Falschmünzer und Konterrevolutionäre. Der Besucher taucht mitten in diese Periode der Geschichte der Region Mayenne ein.

Italiano :

Dedicato alla Chouannerie e alla Rivoluzione, il museo è ospitato nella fattoria di famiglia dove visse Jean Chouan. La casa evoca la vita quotidiana di questi modesti contadini, falsi agricoltori e controrivoluzionari. I visitatori si immergono nel cuore di questo periodo della storia della Mayenna.

Espanol :

Dedicado a la Chouannerie y a la Revolución, el museo está instalado en la granja familiar donde vivió Jean Chouan. La casa evoca la vida cotidiana de estos modestos campesinos, falsos granjeros y contrarrevolucionarios. Los visitantes se sumergen en el corazón de este periodo de la historia de Mayenne.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Ouën-des-Toits a été mis à jour le 2025-09-05 par LAVAL TOURISME