Informations pratiques

Saint-Pierre-en-Auge

Journées européennes du Patrimoine

ensemble de la commune Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre 2026, Saint-Pierre-en-Auge célèbre les Journées Européennes du Patrimoine ! Au programme : visites de l’Abbaye, du Jardin Conservatoire et des églises, découverte de la géothermie, ateliers, démonstrations, spectacles et concerts. À découvrir aussi : Manoir de l’Élu, Robillard, châteaux de Carel et Hiéville, église de Vieux-Pont-en-Auge.

Programme complet sur https://www.saint-pierre-en-auge.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ .

ensemble de la commune Saint-Pierre-en-Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 20 73 28 accueil@stpauge.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine

L’événement Journées européennes du Patrimoine Saint-Pierre-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-10 par Calvados Attractivité