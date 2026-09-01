Journées européennes du Patrimoine Saint-Pierre-en-Auge
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pierre-en-Auge
Informations pratiques
Saint-Pierre-en-Auge
Journées européennes du Patrimoine
ensemble de la commune Saint-Pierre-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les 19 et 20 septembre 2026, Saint-Pierre-en-Auge célèbre les Journées Européennes du Patrimoine ! Au programme : visites de l’Abbaye, du Jardin Conservatoire et des églises, découverte de la géothermie, ateliers, démonstrations, spectacles et concerts. À découvrir aussi : Manoir de l’Élu, Robillard, châteaux de Carel et Hiéville, église de Vieux-Pont-en-Auge.
Programme complet sur https://www.saint-pierre-en-auge.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ .
ensemble de la commune Saint-Pierre-en-Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 20 73 28 accueil@stpauge.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine
L’événement Journées européennes du Patrimoine Saint-Pierre-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-10 par Calvados Attractivité
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