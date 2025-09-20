Journées européennes du Patrimoine Saint Pierre Sous l’Occupation Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon
Rue Curie Médiathèque et Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-20
Exposition de photographies organisée par l’association Ker 1856
St Pierre Quiberon durant l’occupation entre 1939 et 1945
Projection exceptionnelle d’un film de témoignages de guerre des St Pierrois à 17h30 .
Rue Curie Médiathèque et Centre Culturel Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 95 79
