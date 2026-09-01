Journées européennes du Patrimoine L’Espace enjardiné Saint-Privé
samedi 19 septembre 2026 · L'Espace enjardiné · Saint-Privé
Informations pratiques
Saint-Privé
Journées européennes du Patrimoine
L’Espace enjardiné 53 Impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le temps d’une visite guidée, découvrez une bâtisse ouverte à la création d’un patrimoine rural, avec sa halle & le cloître attenant à un jardin-potager aux fontaines bruissantes, sa chapelle & le cimetière abandonnés.
Une exposition de planches & croquis retrace l’évolution du lieu depuis 2005.
Venir en passant… écrire… peindre… se laisser surprendre…
Apportez votre matériel, L’Espace enjardiné aime à être croqué!
Bienvenue! .
L’Espace enjardiné 53 Impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16 masylve71@gmail.com
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English : Journées européennes du Patrimoine
L’événement Journées européennes du Patrimoine Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II