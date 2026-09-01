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AGENDA · Saint-Privé

Journées européennes du Patrimoine L’Espace enjardiné Saint-Privé

samedi 19 septembre 2026 · L'Espace enjardiné · Saint-Privé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
L'Espace enjardiné
Adresse
53 Impasse de Mondornon
Ville
71390 Saint-Privé
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Privé

Journées européennes du Patrimoine

L’Espace enjardiné 53 Impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le temps d’une visite guidée, découvrez une bâtisse ouverte à la création d’un patrimoine rural, avec sa halle & le cloître attenant à un jardin-potager aux fontaines bruissantes, sa chapelle & le cimetière abandonnés.
Une exposition de planches & croquis retrace l’évolution du lieu depuis 2005.

Venir en passant… écrire… peindre… se laisser surprendre…
Apportez votre matériel, L’Espace enjardiné aime à être croqué!
Bienvenue!   .

L’Espace enjardiné 53 Impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16  masylve71@gmail.com

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English : Journées européennes du Patrimoine

L’événement Journées européennes du Patrimoine Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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