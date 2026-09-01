Journées européennes du Patrimoine L’Espace enjardiné Saint-Privé

Informations pratiques

Saint-Privé

Journées européennes du Patrimoine

L’Espace enjardiné 53 Impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’une visite guidée, découvrez une bâtisse ouverte à la création d’un patrimoine rural, avec sa halle & le cloître attenant à un jardin-potager aux fontaines bruissantes, sa chapelle & le cimetière abandonnés.

Une exposition de planches & croquis retrace l’évolution du lieu depuis 2005.

Venir en passant… écrire… peindre… se laisser surprendre…

Apportez votre matériel, L’Espace enjardiné aime à être croqué!

Bienvenue! .

L’Espace enjardiné 53 Impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16 masylve71@gmail.com

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English : Journées européennes du Patrimoine

L’événement Journées européennes du Patrimoine Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II