Informations pratiques

Saint-Quay-Portrieux

Journées européennes du patrimoine

Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

40e édition sur le thème du “patrimoine architectural”. À l’échelle nationale, programme complet sur

journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

À Saint-Quay-Portrieux, le samedi, des visites et animations seront à découvrir sur le thème Art Déco . .

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-07-15 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme