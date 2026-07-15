Journées européennes du patrimoine Saint-Quay-Portrieux
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Quay-Portrieux
Informations pratiques
Saint-Quay-Portrieux
Journées européennes du patrimoine
Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
40e édition sur le thème du “patrimoine architectural”. À l’échelle nationale, programme complet sur
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.
À Saint-Quay-Portrieux, le samedi, des visites et animations seront à découvrir sur le thème Art Déco . .
Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-07-15 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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