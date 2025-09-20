Journées Européennes du Patrimoine Saint-Romans-Les-Melle Saint-Romans-lès-Melle

Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Eglise Saint-Romans

Eglise de Saint-Romans-Les-Melle

Rens 07 80 20 81 44

Samedi 20 14h-18h

Visite commentée de l’église romane du XIIe s. et du cimetière ancien

du XVIIIe s.

GRATUIT

Place du temple

Dimanche 21 14h-18h

Visite du cœur de bourg du village, lieu de foires

jusqu’en 1914 ; passage devant des artisans et

commençants avec des anecdotes et faits divers.

GRATUIT .

Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 20 81 44

