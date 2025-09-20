Journées Européennes du Patrimoine Saint-Romans-Les-Melle Saint-Romans-lès-Melle
Journées Européennes du Patrimoine Saint-Romans-Les-Melle Saint-Romans-lès-Melle samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Saint-Romans-Les-Melle
Saint-Romans-lès-Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Eglise Saint-Romans
Eglise de Saint-Romans-Les-Melle
Rens 07 80 20 81 44
Samedi 20 14h-18h
Visite commentée de l’église romane du XIIe s. et du cimetière ancien
du XVIIIe s.
GRATUIT
Place du temple
Dimanche 21 14h-18h
Visite du cœur de bourg du village, lieu de foires
jusqu’en 1914 ; passage devant des artisans et
commençants avec des anecdotes et faits divers.
GRATUIT .
Saint-Romans-lès-Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 20 81 44
English : Journées Européennes du Patrimoine Saint-Romans-Les-Melle
German : Journées Européennes du Patrimoine Saint-Romans-Les-Melle
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Saint-Romans-Les-Melle
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Romans-Les-Melle Saint-Romans-lès-Melle a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pays Mellois