Journées Européennes du Patrimoine Salle de l’Orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine

Salle de l’Orangerie Place du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le site du château de Saint-Sauveur-en-Puisaye, vous est présentée toute une série d’animations et ateliers découverte sur les métiers du bois, organisés dans la salle de l’Orangerie et salle des Roches.

Au programme, samedi 20 septembre

– dès 10h des animations et des ateliers découverte sur les métiers liés à l’arbre, des expositions sur les essences, les métiers, les arbres et la forêt, les bois de Puisaye, une retrospective sur les anciens métiers en forêt poyaudine, et une démonstration de savoir-faire depuis la gestion forestière jusqu’au mobilier ;

– à 16h30 La charpente traditionnelle, entre territoire et transmission , une conférence de Brunelle Dalbavie, architecte et charpentière. .

Salle de l’Orangerie Place du château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 56 61 04 toursaintsauveur@gmail.com

