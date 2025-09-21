Journées européennes du patrimoine lieu-dit « les Metz » Saint-Sauveur-en-Puisaye
lieu-dit « les Metz » Lieu-dit Les Metz Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez vous promener dans les bois, et empruntez un parcours commenté d’environ 3 km. Vous découvrirez le patrimoine vivant en compagnie des forestiers qui vous apprendront à lire et comprendre la culture et les richesse forestières, à travers la visite de différentes parcelles. .
lieu-dit « les Metz » Lieu-dit Les Metz Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 56 61 04 elianelebaron7@orange.fr
