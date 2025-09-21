Journées Européennes du Patrimoine Saint Sylvain vous attend à la chapelle de Loubressac Civaux

Journées Européennes du Patrimoine Saint Sylvain vous attend à la chapelle de Loubressac

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

La chapelle de Loubressac à Mazerolles est vouée au culte de saint Sylvain, saint très recherché autrefois pour soigner les enfants malades et les personnes atteintes du mal violet . La chapelle dont la partie la plus ancienne remonte au X° siècle, est construite sur un lieu chargé d’histoire et de légendes…

Gratuit RDV à 10h15 au Musée ou à 10h30 à la chapelle

Rens. 05 49 48 34 61 / musee.civaux@orange.fr .

