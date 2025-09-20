Journées européennes du patrimoine Sainte-Barbe et son feu aval Saint-Jean-de-Luz

Colline de Sainte-Barbe Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Les techniciens des phares et balises vous accueillent exceptionnellement au pied du feu aval pour évoquer l’histoire de cette aide à la navigation datant de 1870.

RDV au pied du feu aval de la colline de Sainte-Barbe. .

Colline de Sainte-Barbe Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

