Journées Européennes du Patrimoine Sainte Marie Ateliers découverte de la géobiologie. Sainte-Marie

Journées Européennes du Patrimoine Sainte Marie Ateliers découverte de la géobiologie. Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Sainte Marie Ateliers découverte de la géobiologie.

Lieu-dit Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Ateliers ouverts à tous sur inscription.

Et si vous réveilliez le sourcier qui sommeille en vous ?

À l’occasion des journées du patrimoine, en complément de la visite de la chapelle Saint-Jean d’Epileur, découvrez l’art ancestral de la géobiologie, cette pratique qui explore les énergies invisibles des lieux et leur influence sur le vivant.

Au programme

Mini-conférence Les grands principes de la géobiologie

Détection de veines d’eau souterraines autour de la chapelle

Ressenti des zones perturbées dans un habitat

Découverte des réseaux telluriques et de l’orientation sacrée des bâtiments

Échanges sur l’habitat sain, les ondes… .

Lieu-dit Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 12 79 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sainte Marie Ateliers découverte de la géobiologie. Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-09-01 par OT PAYS DE REDON