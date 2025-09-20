Journées Européennes du Patrimoine Sainte Marie Visite de la chapelle Saint-Jean d’Epileur un écrin à découvrir. Sainte-Marie

Journées Européennes du Patrimoine Sainte Marie Visite de la chapelle Saint-Jean d’Epileur un écrin à découvrir.

Lieu-dit Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Classée monument historique, la chapelle frairienne du XIVe siècle à l’aspect extérieur plutôt banal, est en réalité un écrin qui renferme des fresques exceptionnelles pour l’Ille-et-Vilaine, et dont la charpente peinte de chevrons, de damiers et d’hermines est remarquable. .

Lieu-dit Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 48 72 21

