Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Maxime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

La ville de Sainte-Maxime vous propose des animations et un circuit de découverte des sites remarquables qui composent son patrimoine architectural.

English : Journées Européennes du Patrimoine

The town of Sainte-Maxime offers activities and a discovery tour of the remarkable sites that make up its architectural heritage.



On the agenda:

– Nartelle Wastewater Treatment Plant: Explore the wastewater treatment process

– Square Tower: Dive into maritime history with a guided tour of this 16th-century monument.

– Little Train: Take a storytelling tour through the old town and its iconic landmarks.

– Architecture and Heritage Trail: Explore the contemporary architecture and heritage of Sainte-Maxime on your own (Brochure available at the Tourist Office)



Come celebrate our living and historical heritage!

German : Journées Européennes du Patrimoine

Die Stadt Sainte-Maxime bietet Ihnen Animationen und einen Rundgang zur Entdeckung der bemerkenswerten Stätten, die ihr architektonisches Erbe ausmachen.

Italiano : Journées Européennes du Patrimoine

La città di Sainte-Maxime propone attività e un percorso alla scoperta dei siti straordinari che compongono il suo patrimonio architettonico.



In programma:

– Impianto di depurazione delle acque reflue di Nartelle: esplora il processo di trattamento delle acque reflue

– Torre Quadrata: immergiti nella storia marittima con una visita guidata di questo monumento del XVI secolo.

– Trenino: partecipa a un tour narrativo attraverso il centro storico e i suoi monumenti iconici.

– Percorso dell’architettura e del patrimonio: esplora l’architettura contemporanea e il patrimonio di Sainte-Maxime in autonomia (opuscolo disponibile presso l’Ufficio del Turismo)



Vieni a celebrare il nostro patrimonio vivo e storico!

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine

La ciudad de Sainte-Maxime propone actos y un recorrido de descubrimiento de los lugares notables que componen su patrimonio arquitectónico.

