Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Maxime

La ville de Sainte-Maxime vous propose des animations et un circuit de découverte des sites remarquables qui composent son patrimoine architectural.
English : Journées Européennes du Patrimoine
The town of Sainte-Maxime offers activities and a discovery tour of the remarkable sites that make up its architectural heritage.
On the agenda:
– Nartelle Wastewater Treatment Plant: Explore the wastewater treatment process
– Square Tower: Dive into maritime history with a guided tour of this 16th-century monument.
– Little Train: Take a storytelling tour through the old town and its iconic landmarks.
– Architecture and Heritage Trail: Explore the contemporary architecture and heritage of Sainte-Maxime on your own (Brochure available at the Tourist Office)
Come celebrate our living and historical heritage!
German : Journées Européennes du Patrimoine
Die Stadt Sainte-Maxime bietet Ihnen Animationen und einen Rundgang zur Entdeckung der bemerkenswerten Stätten, die ihr architektonisches Erbe ausmachen.
Italiano : Journées Européennes du Patrimoine
La città di Sainte-Maxime propone attività e un percorso alla scoperta dei siti straordinari che compongono il suo patrimonio architettonico.
In programma:
– Impianto di depurazione delle acque reflue di Nartelle: esplora il processo di trattamento delle acque reflue
– Torre Quadrata: immergiti nella storia marittima con una visita guidata di questo monumento del XVI secolo.
– Trenino: partecipa a un tour narrativo attraverso il centro storico e i suoi monumenti iconici.
– Percorso dell’architettura e del patrimonio: esplora l’architettura contemporanea e il patrimonio di Sainte-Maxime in autonomia (opuscolo disponibile presso l’Ufficio del Turismo)
Vieni a celebrare il nostro patrimonio vivo e storico!
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine
La ciudad de Sainte-Maxime propone actos y un recorrido de descubrimiento de los lugares notables que componen su patrimonio arquitectónico.
