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AGENDA · Sainte-Maxime

Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Maxime

samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Centre-ville
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Journées Européennes du Patrimoine

Centre-ville Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

La ville de Sainte-Maxime vous propose des animations autour du thème Le Provençal une langue à préserver, transmettre et faire vivre
  .

Centre-ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10  animations-culturelles@ste-maxime.fr

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English : European Heritage Days

The city of Sainte-Maxime is offering events centered on the theme Provençal: a language to preserve, pass on, and keep alive

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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