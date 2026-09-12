Informations pratiques

Sainte-Maxime

Journées Européennes du Patrimoine

Centre-ville Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La ville de Sainte-Maxime vous propose des animations autour du thème Le Provençal une langue à préserver, transmettre et faire vivre

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Centre-ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr

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English : European Heritage Days

The city of Sainte-Maxime is offering events centered on the theme Provençal: a language to preserve, pass on, and keep alive

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de Sainte Maxime