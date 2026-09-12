Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Maxime
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Journées Européennes du Patrimoine
Centre-ville Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La ville de Sainte-Maxime vous propose des animations autour du thème Le Provençal une langue à préserver, transmettre et faire vivre
.
Centre-ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr
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English : European Heritage Days
The city of Sainte-Maxime is offering events centered on the theme Provençal: a language to preserve, pass on, and keep alive
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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