Journées européennes du patrimoine Salle des mariages et galerie des portraits Porte de pignerol Briançon

Porte de pignerol Cité vauban Briançon Hautes-Alpes

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite libre de la salle des mariages, ancienne maison curiale.

Porte de pignerol Cité vauban Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 29 49 patrimoine@mairie-briancon.fr

English :

Free visit of the marriage hall, the former parish house.

German :

Freie Besichtigung des Hochzeitssaals, des ehemaligen Kurienhauses.

Italiano :

Visita gratuita della sala matrimoni, l’ex casa parrocchiale.

Espanol :

Visita gratuita del salón de bodas, antigua casa parroquial.

