Journées européennes du patrimoine Salon-de-Provence

Journées européennes du patrimoine Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025, tous les samedis et dimanches de 10h à 17h. Château de l’Emperi / Savonnerie Rampal-Latour / Eglise protestante / Théâtre Armand / Ludothèque Pile et Face / Médiathèque annexe jeunesse au Mas Dossetto … Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le rendez-vous culturel de l’année revient à Salon-de-Provence.

Offrez-vous une parenthèse de culture avec les musées salonais. Le Musée de l’Empéri, le Musée de Salon & de la Crau et la Maison Nostradamus ouvrent leurs portes gratuitement pour les Journées européennes du Patrimoine. De nombreuses animations sont au programme autour du thème national le patrimoine architectural .



Le Conservatoire municipal prend part à l’événement en proposant un concert des élèves de flûte traversière, le samedi 20 septembre à 11h et à 16h sur le parvis de la Médiathèque.



Tout le programme sera bientôt disponible sur www.salondeprovence.fr .

Château de l’Emperi / Savonnerie Rampal-Latour / Eglise protestante / Théâtre Armand / Ludothèque Pile et Face / Médiathèque annexe jeunesse au Mas Dossetto …

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

The cultural event of the year returns to Salon-de-Provence.

German :

Das Kulturereignis des Jahres kehrt nach Salon-de-Provence zurück.

Italiano :

L’evento culturale dell’anno torna a Salon-de-Provence.

Espanol :

El acontecimiento cultural del año vuelve a Salon-de-Provence.

