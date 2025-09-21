Journées européennes du patrimoine Salons de l’Hôtel de Ville Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Salons de l'Hôtel de Ville Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz dimanche 21 septembre 2025.

Place Louis XIV Hôtel de Ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Découvrez le mobilier ancien de la mairie, construite en 1656, ainsi qu’une partie de la collection municipale, lors de l’ouverture exceptionnelle des salons et du bureau du maire. .

Place Louis XIV Hôtel de Ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

