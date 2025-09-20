Journées Européennes du Patrimoine Samadet

Le musée vous propose à 10h30 une visite guidée de l’exposition Absolument céramique ! Louis Dage (1885-1961) en compagnie d’Alizée Le Pannérer, commissaire de l’exposition. Tout au long du week-end des démonstrations de fabrication de faïence en partenariat avec l’association Comité de la Faïencerie de Samadet seront proposées à 11h30 15h et 16h30 .

2378, route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine

At 10:30 a.m., join Alizée Le Pannérer, curator of the exhibition Absolument céramique! Louis Dage (1885-1961) with exhibition curator Alizée Le Pannérer. Throughout the weekend, demonstrations of earthenware manufacture.

German : Journées Européennes du Patrimoine

Das Museum bietet Ihnen um 10:30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung Absolument céramique! Louis Dage (1885-1961) in Begleitung von Alizée Le Pannérer, der Kuratorin der Ausstellung. Während des gesamten Wochenendes finden Vorführungen zur Herstellung von Steingut statt.

Italiano :

Alle 10.30, il museo vi invita a partecipare a una visita guidata della mostra Absolument céramique! Louis Dage (1885-1961) in compagnia di Alizée Le Pannérer, curatrice della mostra. Per tutto il fine settimana si terranno dimostrazioni di lavorazione della terracotta.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine

A las 10.30 h, el museo le invita a realizar una visita guiada a la exposición ¡Absolument céramique! Louis Dage (1885-1961) en compañía de Alizée Le Pannérer, comisaria de la exposición. Durante todo el fin de semana habrá demostraciones de fabricación de loza.

