Journées Européennes du Patrimoine Saucats-Exposition de véhicules anciens Saucats

Pré communal Saucats Gironde

Samedi 20 septembre 2025, de 9h à 17h sur le pré communal de Saucats, rue Joseph Wresinski.

Le comité des fêtes de Saucats en partenariat avec les Calandres d’antan de Gradignan, organise sa 9e édition de l’exposition de véhicules anciens et d’exception ainsi qu’une bourse auto, moto.

Entrée gratuite. Food trucks et buvette à disposition des visiteurs.

Au delà des mordus de vieilles voitures, ce sont aussi les plus jeunes qui adorent retrouver les véhicules de leurs grands parents.

Alors n’hésitez pas à venir nombreuses et nombreux pour une très belle journée en famille. .

Pré communal Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfsaucats33650@gmail.com

