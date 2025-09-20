Journées Européennes du Patrimoine Saucats Mémorial de la Ferme de Richemont Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats

Mémorial de la Ferme de Richemont 2 Lieu-dit Richemont Saucats Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des journées du patrimoine des 20 et 21 septembre 2025, les membres du Comité du mémorial de la ferme de Richemont à Saucats, vous invitent à la découverte de ce monument élevé à la mémoire des résistants du Sud-Ouest, et plus particulièrement à celle des douze jeunes résistants morts sur ce lieu même.

Une projection audiovisuelle suivie d’une visite guidée du monument vous feront connaître cet événement tragique de la résistance en Gironde.

Déroulement des visites samedi et dimanche

Prestation gratuite organisée par les membres de l’association

10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h début d’un cycle projection et visite tant le samedi que le dimanche

Nous souhaitons vous voir nombreux assister à ces journées du patrimoine autour du mémorial de la Ferme de Richemont. .

Mémorial de la Ferme de Richemont 2 Lieu-dit Richemont Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 15 45 11 memorial.saucats@gmail.com

