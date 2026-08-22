Journées Européennes du Patrimoine Saucats Mémorial de la Ferme de Richemont Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats

samedi 19 septembre 2026 · Mémorial de la Ferme de Richemont · Saucats

Informations pratiques

Saucats

Journées Européennes du Patrimoine Saucats Mémorial de la Ferme de Richemont

Mémorial de la Ferme de Richemont 2 Lieu-dit Richemont Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite de ce haut lieu de la Résistance, dont le mémorial commémore le souvenir des résistants du Sud-Ouest.

La découverte est complétée par une projection sous chapiteau retraçant le combat de douze jeunes appartenant au maquis de Richemont, tués le 14 juillet 1944 par les troupes allemandes et la Milice française.

Chaque séance, d’une durée d’une heure, débutera par la projection consacrée au combat de Richemont et s’achèvera par une visite guidée du mémorial.

Les séances débuteront à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h. .

Mémorial de la Ferme de Richemont 2 Lieu-dit Richemont Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 15 45 11 memorial.saucats@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Saucats Mémorial de la Ferme de Richemont

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saucats Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats a été mis à jour le 2026-08-22 par Sud Bordeaux Tourisme