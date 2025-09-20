Journées Européennes du Patrimoine SAUZE-ENTRE-BOIS Sauzé-Vaussais
Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Montalembert Bourg
Rens 06 61 05 55 08
almodis.montalembert@gmail.com
Samedi 20 et dimanche 21
à partir de 9h
Circuit de promenade annotée autour des fours à pain et puits (environ 2km).
GRATUIT .
Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 55 08 almodis.montalembert@gmail.com
