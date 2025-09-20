Journées Européennes du Patrimoine SAUZE-ENTRE-BOIS Sauzé-Vaussais

Journées Européennes du Patrimoine SAUZE-ENTRE-BOIS Sauzé-Vaussais samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine SAUZE-ENTRE-BOIS

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Montalembert Bourg

Rens 06 61 05 55 08

almodis.montalembert@gmail.com

Samedi 20 et dimanche 21

à partir de 9h

Circuit de promenade annotée autour des fours à pain et puits (environ 2km).

GRATUIT .

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 05 55 08 almodis.montalembert@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine SAUZE-ENTRE-BOIS

German : Journées Européennes du Patrimoine SAUZE-ENTRE-BOIS

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine SAUZE-ENTRE-BOIS

L’événement Journées Européennes du Patrimoine SAUZE-ENTRE-BOIS Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pays Mellois